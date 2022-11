"Il faut s'adapter" tempère le maire de Laval à propos du nouveau plan de circulation du centre-ville

Vous l'avez sans doute remarqué vous-mêmes si vous circulez dans le centre-ville de Laval. Depuis lundi 7 novembre, le plan de circulation est modifié autour de la place du 11-Novembre. Plus possible d'emprunter le pont de l'Europe en provenance de la rive gauche, ni de rouler sur le quai Beatrix de Gavre en direction d'Avesnières. Résultat, les critiques sont nombreuses côté automobilistes et côté internet. Ils dénoncent la mauvaise gestion du trafic et les nombreux embouteillages.

En tant qu'automobiliste, je suis le premier à me dire c'est quoi ce bazar ?

Le maire de Laval Florian Bercault répond aux critiques : il faut prendre le temps de s'adapter. "Comme tout changement de circulation, il y a un temps d'adaptation. Et moi le premier. En tant que automobiliste, je suis le premier à me dire, mais c'est quoi ce bazar ? Donc, évidemment, il y a ce temps d'adaptation et à la fin, on se dira mais c'était comment avant ? Donc je crois qu'il faut faire preuve de calme."

L'équilibre et le compromis

L'élu ajoute que ce projet n'est pas une surprise, qu'il faisait partie de son programme. "Il faut sortir des discours idéologiques tout faits. L'idéologie, c'est soit le tous en voiture, soit le tout voiture. Et je crois qu'on n'est ni l'un ni l'autre. C'est qu'on est justement dans la voie d'équilibre, dans la voie de compromis. Parce que si on ne fait rien d'ici quelques années, on sera au tribunal, évidemment pour inaction climatique, inaction sur la circulation, inaction parce qu'on n'aura pas fait la place du 11-Novembre, et qu'on aura des inondations fortes sur cette place. On verra qu'on est une majorité responsable. Et dans l'action, la pédagogie est faite par les élus et par les services techniques. Hier, on a eu six appels, dont quelques uns de positif sur le nouveau plan de circulation."