Il manque 500 chauffeurs de cars scolaires en Région Bretagne

Le réseau de transport chargé du transport scolaire, "BreizhGo", souffre d'un fort déficit de chauffeurs de cars. Évidemment à cause du Covid, mais pas que.

Loïg Chesnais-Girard, le Président de la Région annonce ce jeudi matin que le transport scolaire en Bretagne est fortement perturbé par l'absence de chauffeurs : "_nous avons un manque de 500 chauffeurs à l'échelle régionale_". Ce fort absentéisme a de nombreuses conséquences pour les élèves qui se rendent à l'école le matin.

Pour beaucoup, ces chauffeurs sont malades du Covid ou cas contact, mais ce n'est pas la seule raison : "il y a aussi une réorganisation dans la vie des gens. Nous voyons bien que certaines personnes qui travaillaient dans le transport scolaire ont changé de métier." poursuit le Président. C'est compliqué parce que c'est matin et soir [...] ils ont trouvé d'autres employeurs dans cette période où l'économie est très dynamique. Nous avons donc des trous dans notre carte".

"Il faut se préparer d'éventuels arrêts"

Même si le Président de Région affirme que les agents de la Région sont désormais habitués à la souplesse que demande la situation "nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase avec Omicron et nous devons nous préparer à d'éventuels arrêts. C'est ça le risque. L'arrêt du chauffeur de car qui annonce le dimanche soir qu'il ne pourra pas prendre son service le lundi matin [...] ça a des conséquences pour les familles, on le sait bien, et ça génère des crispations lorsqu'il n'y a pas de transport scolaire."

Les Perturbations sur le réseau de cars BreizhGo pour cette semaine

Ligne Breizhgo 2

- départ 7h14 de St-Fréhel pour St-Brieuc : non assuré sur l'ensemble de la semaine ;

- départ 7h43 Lamballe La Vollée pour les établissements de Pléneuf Val André : non assuré sur l'ensemble de la semaine

Services Scolaires

- 020105 Plumaudan - Broons : non assuré matin et soir sur l'ensemble de la semaine

- 020105B Caulnes - Dinan : non assuré le soir sur l'ensemble de la semaine

- 010312 - Plévenon - Lamballe : non assuré matin et soir sur l'ensemble de la semaine ;

- 010805N - Allineuc "La Chapelle St Anne de Langavry" 7h15 pour les établissements de Quintin ne sera pas effectué jusqu'à la fin de la semaine.