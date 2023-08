"Il n'y a pas photo" : en Occitanie, les familles choisissent de plus en plus le bus pour partir en vacances

Dans notre région Occitanie, lors de la saison estivale, les familles préfèrent de plus en plus le bus comme moyen de transport. Elles représentent 1/4 des usagers cet été selon la compagnie FlixBus. Un moyen de transport qui a aussi le vent en poupe du côté des actifs âgés de 30 à 40 ans. Même si les étudiants et les retraités sont toujours majoritaires dans les profils, la compagnie constate une hausse de la fréquentation chez ces nouveaux profils depuis deux ans.

"C'est bien plus économique"

Au départ de la gare routière de Toulouse, ce mardi 1er août 2023, plusieurs familles attendent leur bus. Sur le quai, Gilles, accompagné de sa femme et de leurs quatre enfants s'apprête à rejoindre Barcelone. Pour cette famille toulousaine, "c'est bien plus économique" explique Gilles. Il ajoute : "On part régulièrement en voyage comme ça". Et pour les enfants, même si un trajet en car est plus long, il y a de quoi s'occuper : "Souvent je travaille, je prends un livre ou je vais sur Instagram, et ça passe très vite" raconte Eloïse, 18 ans. Même son de cloche pour son petit frère Flavio âgé de 15 ans : "Personnellement je préfère l'avion, mais dans le bus on s'occupe en regardant des séries et c'est rapide !".

Moins cher, et plus pratique aussi. Bastien et son fils Andrès se rendent eux aussi en Catalogne. Pour le père, le bus est imbattable : "C'est très compliqué de se garer en voiture à Barcelone. Là-bas, tout est accessible en transport en commun. Et si on prend en compte le prix de l'essence et du péage, cela n'a rien à voir". Et les six heures de bus n'inquiètent pas son fils : "Je vais lire, je vais jouer à la console, et je vais pouvoir parler avec mon père et passer de bons moments avec lui!".

En Occitanie, les personnes âgées de 30 à 40 ans sont deux fois plus nombreuses à utiliser le bus par rapport à 2021 selon la compagnie FlixBus © Radio France - Hugo Deschamps

"On peut faire des rencontres, c'est sympa !"

Les 30-40 ans se mettent aussi de plus en plus au bus. Selon la compagnie FlixBus, ils représentent 20% de leurs réservations en Occitanie contre 10% il y a deux ans. Sabrina voit très bien la différence : "Parfois je paye 29 euros pour un aller-retour Toulouse-Barcelone". Et pour la trentenaire, travaillant dans l'administration : "On peut faire des rencontres, c'est sympa !".

Pour Marine, 34 ans, "Il n'y a pas photo". Même si les trajets sont plus longs, les économies restent la priorité. Et en plus de ça, "J'apprécie le fait d'être au calme et tranquille. C'est un compartiment qui est plus petit que dans le train, donc en général, c'est moins bruyant, je trouve" explique-t-elle.