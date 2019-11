Il n' y a plus de guichet à la gare SNCF de Pornic depuis ce vendredi 1er novembre

Pornic, France

Le guichet de la gare SNCF de Pornic est fermé depuis ce vendredi 1er novembre. Cette fermeture s'inscrit dans la vague de suppressions de guichets de l'entreprise ferroviaire qui a débuté au printemps 2018. Après Le Pouliguen ou encore Machecoul dans le Pays de Retz c'est donc au tour de Pornic.

Pour acheter son billet désormais, il faut passer par la borne automatique qui se trouve au milieu du hall de la gare de Pornic. Sophie l'utilise pour la première fois "on va voir si ça va fonctionner ou pas" affirme la femme "mon fils part en formation à l'école deux semaines par mois et du coup il faut qu'il prenne le TER et le tramway, je ne peux réserver ses billets qu'au guichet ou à la machine". D'après la SNCF si les guichets ferment c'est aussi parce qu'il y a plus de ventes sur internet. Marie elle, est très déçue "c'est dommage quand même parce que c'est un rapport humain, et des renseignements qui disparaissent. Maintenant on va être devant des automates. Quand on est jeune ça va, mais pour les plus âgés c'est plus compliqué" regrette la grand-mère.

Dès lundi 4 novembre les billets de TER et de TGV seront vendus à l'office de tourisme

Pour acheter sont billet les usagers auront plusieurs solutions, internet bien sûr mais aussi le téléphone et même l'office de tourisme. Situé juste à côté de la gare, il va vendre des billets de TGV et de TER. Gaëtan Eiveillard est le directeur de l'office de tourisme "on sait qu'il y a une partie de la population qui n'a pas internet ou n'est pas à l'aise avec l'outil c'est pour cela que les élus ont souhaité garder ce service". Cependant certains services ne seront pas disponibles comme les remboursements de billets, les échanges ou encore les abonnements. Pour gérer l' afflux de touristes pendant l'été, le guichet de la gare de Pornic va rouvrir exceptionnellement entre le 15 juin et le 15 septembre 2020.