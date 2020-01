Il n'y a plus une ombre, en Corrèze, au retour de la vitesse à 90 km/h sur les routes

Brive-la-Gaillarde, France

La route du président du conseil départemental de Corrèze est dégagée. Il n'y a même pas une ombre à sa volonté de rétablir la vitesse à 90 km/h sur les routes départementales à compter de début février. Réuni ce lundi pour un pur avis consultatif, la commission départementale de sécurité routière s'est majoritairement exprimé en faveur de ce retour à 90 km/h.

L'Etat vote contre

En fonction de secteurs, 11 votants se sont, en moyenne, exprimés pour. Il s'agit des représentants des élus (conseil départemental et association des maires), des représentants des organisations professionnelles et fédérations sportives (FNTR, FFM, FFSA) et des représentants des usagers (Automobile club du Limousin, UDAF de Corrèze et Prévention Routière). 6 ont globalement voté contre. L'opposition venant des représentants de l'Etat (préfet, DDT, DDCSPP), de la gendarmerie et de la police. Cette mesure devrait être effective sur l'ensemble du réseau départemental. Mais Pascal Coste, son président, avait indiqué début janvier à France Bleu Limousin que 23 nouvelles zones où la vitesse sera abaissée à 70 km/h seraient créées.