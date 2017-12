Commer, France

Les "food trucks", ce sont des camionnettes transformées en restaurant ambulant, en cantine pour déjeuner sur le pouce. A l'intérieur, tout a été conçu pour la préparation, la cuisson et la vente. On en croise souvent dans les villes. Cela fait plusieurs années que la DIRO expérimente ça sur ses aires de repos dans l'Ouest de la France. Cette année, elle avait lancé un appel à candidatures pour l'aire de repos des Chevries sur la Nationale 162 près de Mayenne. Malheureusement, il n'y a eu aucune proposition pour ce lieu. Elle a fait _"chou blanc"et donc pas de "food truck"_ sur cette route pourtant fréquentée qui permet de rejoindre Caen et Alençon. La DIRO n'est pas certaine de faire un nouvel appel à candidatures en 2018 pour l'aire mayennaise des Chevries.