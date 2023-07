Il n'y aura pas de navette fluviale sur la Loire cet été à Orléans

Lancé en 2016, c'était devenu à la fois une attraction touristique et un mode de transport pratique pour rejoindre l'île Charlemagne (et plus généralement le Parc de Loire) depuis la rive Nord d'Orléans : le Bat'O Loire restera à quai cet été. Cette navette fluviale estivale devait être remise en service ce samedi (après un mois de report), mais Kéolis, le gestionnaire du réseau TAO des transports en commun de la métropole orléanaise, fait face à d'importants obstacles et préféré jeter l'éponge.

Pas assez d'eau et un banc de sable contraignant

Il y a d'abord le problème - à vrai dire récurrent - du niveau de la Loire, particulièrement bas cette année. "On a constaté début juin qu'on n'était pas en mesure de relier directement le Parc de Loire depuis le quai Châtelet, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, explique Antoine Lequeux, le directeur de Kéolis Orléans. On a envisagé d'avoir une desserte uniquement entre le cabinet vert et le Parc de Loire, ce qui aurait été possible, mais un autre obstacle est apparu." A savoir : la formation d'un banc de sable, apparu l'hiver dernier, là même où d'habitude accoste le Bat'O Loire.

Le bus IC comme alternative

"On le sait, la Loire, c'est un fleuve sauvage qui évolue au cours des saisons et au cours des années, relève Antoine Lequeux. Il aurait fallu que les voyageurs descendent du bateau sur ce banc de sable puis traversent les pieds dans l'eau pour se rendre au Parc de Loire. On a cherché d'autres solutions d'accostage, plusieurs réunions techniques ont eu lieu, mais malheureusement il n'y a aucune solution satisfaisante." Une déception, forcément, car depuis son lancement, la fréquentation du Bat'O Loire avait doublé pour atteindre les 800 passagers l'été dernier. Reste la solution de prendre le bus IC depuis la gare d'Orléans et qui fonctionne tous les jours de l'été.