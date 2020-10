Il n'y aura pas de nouveau parking souterrain en centre-ville d'Annecy

La ville d'Annecy annonce dans un communiqué ce mardi qu'il n'y aura pas de nouveau parking en centre-ville. "L'arrêt du projet du parking souterrain 'Préfecture' sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal du 12 octobre, ce qui représente une économie de 30,7 millions d'euros TTC", détaille la municipalité.

Ce projet prévoyait la construction de 700 à 750 places en souterrain, la suppression du stationnement de surface et son réaménagement en espace paysager. Mais selon l'équipe du nouveau maire, François Astorg, dont l'arrêt du projet était une promesse de campagne, "réaliser un nouveau parking, c'est mécaniquement attirer encore plus de circulation et provoquer une saturation et une pollution accrues".

L'équipe municipale dit vouloir diviser par deux la circulation automobile en 10 à 15 ans dans la ville.