Pas de train entre Perpignan, Montpellier et Barcelone pour le week-end du 11 novembre

La SNCF annonce que la ligne Perpignan-Narbonne-Montpellier et donc Barcelone sera interrompue entre le 10 novembre au soir et le 14 novembre au soir pour mener des travaux.

L'axe ferroviaire entre Perpignan, Narbonne et Montpellier sera interrompu pour ce week-end prolongé de l'armistice de 1918. Conséquemment, il n'y aura pas non plus de trains entre Perpignan et Barcelone. Cette ligne sera interrompue à partir du mercredi 10 novembre au soir et jusqu'au dimanche 14 novembre au soir. Des bus de substitution seront mis en place pouvoir remplacer l’ensemble des circulations supprimées. Le programme détaillé des circulations sera publié dans la rubrique info trafic du site liO de la SNCF Occitanie ou sur le compte Twitter @TER_Occitanie.

La SNCF prévoit des travaux sur cet axe et notamment deux opérations de grande envergure. Il s'agit de supprimer le passage à niveau d’Agde pour rendre l'enceinte étanche afin qu'elle puisse prochainement accueillir le pont ferroviaire, et de remplacer les six tabliers métalliques du pont ferroviaire qui enjambe le canal du Rhône à Sète, datant de 1910.

Des travaux minutés

A Sète, il a fallu préassembler et bétonner 700 tonnes de matériaux aux abords du chantier, et surtout organiser minutieusement ces 85 heures de travaux (pas une de plus). Un véritable ballet de corps de métiers : plus d’une dizaine d’entreprises spécialisées et 50 agents vont se relayer 24 heures sur 24.

Il leur faudra d'abord enlever les anciens tabliers. Pour les déplacer, on a fait venir spécialement une grue à chenilles, rare en Europe, d’une capacité de 600 tonnes et de 35 mètres de haut. Rien que pour accueillir cette grue, il a fallu couler une dalle en béton d'un mètre d'épaisseur, soutenue elle-même par des pieux de 15 mètres de profondeur ! Cette grue pourra ainsi déplacer les vieux tabliers du pont et les déposer sur une barge de 25 mètres de long dans le canal. Les tabliers neufs, eux, seront amenés depuis le site d'assemblable par des remorques spéciales.

D'autres axes fermés en Occitanie

Les axes Toulouse-Montauban / Agen / Cahors / Brive et Toulouse - Mazamet / Rodez / Figeac sont également concernés par une interruption du trafic du 11 au 14 novembre en raison d'importants travaux sur le poste d’aiguillage au nord de la gare de Toulouse Matabiau.

L’axe Toulouse / Carcassonne sera lui aussi fermé du 11 au 14 novembre afin de permettre les travaux de suppression du passage à niveau d’Escalquens.