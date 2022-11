"Il n’y avait pas d’autre choix", le plan de transport change à partir de ce lundi sur le réseau Citéline

Depuis ce lundi, les horaires des bus ont changé sur le réseau Citéline, dans le Thionvillois et dans la vallée de la Fensch. Trois lignes sont supprimées et certains tracés ont été modifiés.

ⓘ Publicité

"C’est essentiellement dû à un manque d’effectifs chronique. C’est lié à une pénurie de conducteurs au niveau national, exacerbée par la proximité du Luxembourg qui cherche beaucoup de conducteurs et qui les embauche parfois avec des tarifs plus élevés qu’en France", explique Michel Madinier, le directeur de Keolis, l’exploitant du réseau.

À lire aussi A Thionville et dans la Fensch, Kéolis obligé de réorganiser son réseau de bus face au manque de chauffeurs

Il manque actuellement une soixantaine de conducteurs pour faire fonctionner le réseau correctement. "Maintenant, nous faisons des formations régulièrement. Il y a peu de candidats sur le marché de l’emploi. Donc nous recrutons des personnels détenteurs du permis B et nous les formons directement. Nous espérons qu’à terme, on arrivera à compenser les effectifs manquants et à procurer à tous les usagers les services prévus initialement", dit Michel Madinier.

Aux problèmes de recrutement s’ajoutent des problèmes d’absentéisme. "Nous avons entrepris des mesures. C’est un travail de longue haleine. Les conditions de travail c’est important et on espère que cet absentéisme, petit à petit, va chuter. On y croit et on y arrivera", dit Michel Madinier.

À lire aussi En Moselle, Kéolis forme les chauffeurs de bus de demain

"Parallèlement à ça, pour compenser cet absentéisme, il faut recruter et c’est là qu’on a un gros problème actuellement, avec cette crise nationale, avec cette pénurie de conducteurs au niveau national", poursuit le directeur opérationnel du réseau Citéline pour Keolis.

"Notre but, c’est de transporter des usagers et non pas de les laisser au bord de la route"

Face à ce nouveau changement de plan de transport, Keolis a tenu à présenter ses excuses aux usagers. "Il n’y avait pas d’autre choix et on s’en excuse. Notre but, c’est de transporter des usagers et non pas de les laisser au bord de la route. Justement, ce plan de transport priorisé va permettre d’amener l’intégralité des scolaires à destination, avec quelques modifications, quelques délais supplémentaires mais pour les usagers, il est préférable de savoir, par exemple, qu’il passera deux bus sur trois mais certainement et qu’ils passeront à l’heure. Le but de l’ensemble de ce plan de transport priorisé, c’est de regagner la confiance des usagers et qu’ils puissent être sûr d’avoir le transport qui est défini à compter de ce lundi 7 novembre", dit Michel Madinier.

Keolis espère un retour à la normale en 2023 mais dans ce contexte de crise, aucune date précise n’est avancée.

loading