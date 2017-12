Égletons, Malemort, Corrèze, France

Leur cas ne sont pas du tout les mêmes. Celui d'Egletons pose en fait peu de vrais problèmes de sécurité. Il est situé à quelques dizaines de mètres de la gare et les trains y circulent donc à très faible vitesse. Qui plus est le passage n'est utilisé presque que par les poids lourds qui entrent ou qui sortent de la zone d'activité de Tra-le-Bos juste derrière.

7 à 10 000 véhicules par jour

En revanche à Malemort le passage à niveaux en question est bel et bien dangereux. Il s'agit de celui de Palisse, qui enjambe l'avenue Honoré-de-Balzac. Il est en plus situé au cœur d'un carrefour donnant accès à un centre commercial et à une zone industrielle où se trouve notamment l'entreprise Thalès. Bref, il est très fréquenté : entre 7 et 10 000 véhicules par jour, plus parfois même. Et sur les rails entre 6 et 10 trains passent tous les jours. De fait ces dernières années il a connu plusieurs accidents dont un mortel en 2015.

Une phase de diagnostic

Comment le sécuriser ? "On est dans une ligne droite, avec une bonne vision des deux côtés. Je ne vois pas ce qu'on peut apporter de plus" souligne Alain Rigoux, premier adjoint de Malemort. En lien avec la ville de Brive (une partie de la voirie tenant au passage à niveaux est sur la commune) et avec la SNCF, Malemort a déjà réalisé divers aménagements pour réduire notamment au maximum la vitesse des voitures. De son côté SNCF Réseau précise que comme pour celui d'Egletons, le passage de Malemort est en cours de diagnostic pour voir par quels moyens le rendre plus sûr.