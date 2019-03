Il y 50 ans le Concorde effectuait son premier vol

Blagnac, France

Il aura été le seul avion commercial supersonique de l'histoire de l'aviation, le seul capable de voler à 2 200km/h et de relier Paris à New-York en 3h30. Le Concorde fête ce samedi 2 mars les 50 ans de son premier sol d'essai qui a eu lieu à l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Pour l'occasion, le musée de l'aéroscopia à Blagnac, qui possède deux appareils, célébrait cette date anniversaire. Conférences, expositions, visite du cockpit et du simulateur de vol étaient au programme. Et la foule est venue en masse.

"La poussée au décollage vous la sentiez"

Parmi les personnes présentes pour l’occasion d'anciens voyageurs, c'est le cas de Pascal. Aujourd'hui il collectionne des pièces autour de cet appareil, mais en 1999 il a pu s'offrir une traversée Paris - New-York à bord. "La poussée au décollage vous la sentiez, se souvient-il. Heureusement que l'on était bien assis ! Le Concorde, c'était partager un avion avec des personnes avec qui on n'aurait jamais pu voyager. Sur mon vol, il y avait Meryl Streep, Spike Lee." Pour lui le Concorde "était l'emblème de l’élégance et du raffinement à la française."

Mais l'avion fait aussi rêver ceux qui n'ont jamais pu l'emprunter et dans le monde entier. Luis-Edouardo est futur pilote chez Aeroméxico et ses yeux sont pleins d'étoiles devant l'appareil. "Je rêve de pouvoir voler sur le Concorde, explique-t-il. C'est mon avion préféré. Et quand je suis arrivé à Toulouse et qu'on m'a dit qu'il y en avait ici, c'était pour moi incroyable. C'est l'avion qui allait le plus vite et j'adore sa forme."

Le premier vol du Concorde a eu lieu le 2 mars 1969 à 15h38 depuis l'aéroport Toulouse-Blagnac. © Radio France - Théo Caubel

"On en était très fier"

Cette date anniversaire a aussi rappelé de nombreux souvenir aux Toulousains présents au musée. "Il faisait beaucoup de bruit, se souvient Danièle. Mais on sortait de suite pour le voir. On l'entendait de loin arriver. Et on était très fier."

Et lors de cette journée, les plus passionnées ont pu s'offrir un bout de l'histoire du Concorde. 150 pièces ont été mises aux enchères.