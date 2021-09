Il y a 40 ans, le premier voyage du TGV entre Le Creusot et Paris

France Bleu souhaite un bon anniversaire au TGV. Cela va faire 40 ans qu'il traverse la Bourgogne. C'est d'ailleurs ici que le Train à Grande Vitesse a fait ses débuts, et on a retrouvé l'homme qui était aux commandes de la toute première rame, avec un certain François Mitterrand à bord !

C'est un fringant quadragénaire qui ne passe jamais inaperçu. Le TGV souffle ses 40 bougies, et l'aventure de ce train révolutionnaire a commencé en Bourgogne. Le tout premier voyage d'essai d'une rame TGV, c'était le 24 juillet 1978 entre l'usine Alsthom de Belfort et la gare de Dijon.

Trois ans plus tard, le 22 septembre 1981, le président de la République François Mitterrand inaugure la première ligne commerciale Paris-Lyon a l'occasion d'un voyage entre Le Creusot et Paris. France Bleu Bourgogne a retrouvé le conducteur de cette 1ere rame TGV ! Jacques Ruiz est un des cadres de la SNCF qui a formé les conducteurs de Train à Grande Vitesse. Il est donc aux commandes pour ce voyage inaugural . Jacques Ruiz avait 39 ans à l'époque, et ce moment reste un souvenir très fort pour lui : "Des collègues sont descendus avec un TGV depuis Paris jusqu'à la gare de Montchanin-Le Creusot, moi j'ai assuré le voyage retour. J'ai du positionner la voiture numéro trois juste en face du tapis rouge où se trouvait le Président. C'est un voyage particulier, car on a pas droit à l'erreur, il faut respecter le protocole, on est un peu stréssé" se souvient-il avec sourire.

"A l'arrivée, il nous a remercié en venant nous serrer la main, à moi et aux conducteurs en signe de reconnaissance de l'avoir emmené à l'heure en tout confort à 260 km/h à Paris. Il est aussi venu nous voir en cabine. "

Le président François Mitterrand face à Jacques Ruiz, à gauche sur la photo - SNCF -DR-

"L'émotion qu'on a ressenti face au TGV, c'est celle qu'a pu avoir le grand public: un train aux couleurs orange qui tranchait avec le vert habituel de la SNCF, et puis cette forme allongée, aérodynamique avec ce grand nez. Vraiment dans le paysage, il se voyait ce train !"

380 km/h sur le viaduc du Serein dans le Morvan

"Au début du TGV, la vitesse maximale était de 260 km/h, on faisait Paris-Lyon en deux heures ! J'ai formé 25 conducteurs sur cette ligne" témoigne Jacques Ruiz

"Auparavant la mise au point a mis deux ans. En septembre 1980, on a emmené la première rame au Creusot en passant par Chagny, et ensuite on avait le droit de faire des essais sur les 35 kilomètres au sud du Creusot. Durant deux semaines, on a pu le pousser jusqu'à 290 km/h. Tout cela a contribué au record de vitesse établi sur le viaduc du Serein dans le Morvan : 380 km/h ! Je m'en souviens c'était le 26 février 1981."

"Aujourd'hui je le prends de temps en temps entre Lyon et Nîmes, je suis heureux d'avoir participé a cette aventure. En 40 ans, les évolutions ont été considérables" constate-il ému.

Si vous passez par Paris, faites un saut à la gare de Lyon. On y retrouve la première rame de TGV conduite par Jacques Ruiz, et toute une expo sur le train à grande vitesse préparée notamment par ce cheminot.