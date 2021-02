"Il y a des solutions immédiates pour élargir le train de nuit en Occitanie", assure la Région

Il est un peu amer, Jean-Luc Gibelin, le vice-président en charge des transports au conseil régional d'Occitanie, d'avoir appris par voie de presse les derniers projets du gouvernement en matière de trains de nuit. "Il n'y a pas d'association de la part du gouvernement sur cette relance et à l'inverse, c'est parce que la Région finance la moitié du "déficit d'exploitation" de la SNCF entre Toulouse et Cerbère que le train de nuit continue le week-end et les vacances scolaires." Depuis ce week-end, on sait que l'Etat envisage de voir circuler dix nouvelles lignes de train de nuit à l'horizon 2030 contre deux aujourd'hui.

La région Occitanie prête à accueillir les nouvelles lignes de trains de nuit

"Déjà depuis l'été dernier, j'avais eu l'occasion de proposer au ministre qu'il prenne tout de suite la décision de pérenniser le Paris-Rodez, d'élargir le Toulouse-Cerbère à toutes les nuits", explique l'élu régional. "Il y a des solutions immédiates en Occitanie pour élargir tout de suite le train de nuit. Il semble que cette information ne soit pas remontée jusqu'à Paris." Il assure n'avoir "pas d'éléments précis sur le calendrier sur lequel se base le gouvernement" mais redit que dans notre région, "le train de nuit, en région Occitanie, c'est indispensable comme est indispensable le TGV et sont indispensables les TER".

C'est important d'avoir des annonces, c'est à notre sens beaucoup plus important d'avoir des actes.

Le ministre chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari annonce également que l'Etat prévoit de mettre quatre millions d'euros pour faire des études sur le RER toulousain. "Tant mieux", lui répond Jean-Luc Gibelin. "Nous avons besoin d'infrastructures supplémentaires sur l'étoile toulousaine. Est-ce que tout cela ira au bout ? Nous le verrons, au fur et à mesure, concrètement. Vous avez noté que le calendrier de la LGV est tout de même distendu... C'est important d'avoir des annonces, c'est à notre sens beaucoup plus important d'avoir des actes." Il milite pour que le chantier de la ligne à grande vitesse permettant de relier plus rapidement Toulouse à Paris aille plus vite

Le premier train à hydrogène entre Montréjeau et Luchon

Quant à la mise en circulation du premier train à hydrogène entre Montréjeau et Luchon, le conseiller régional n'a pas encore de date à communiquer. Mais, il se réjouit de l'enveloppe de 47 millions d'euros dont 25 pris sur le plan hydrogène, que l'Etat y consacre. "C'est un cap décisif pour ce chantier. Cette décision de l'Etat permet de lancer la fabrication de ces premières rames. Nous sommes pour qu'elles puissent rouler le plus vite possible."