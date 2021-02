Il y a désormais un ticket de bus unique pour le Nord Franche-Comté

Le Pôle métropolitain a lancé début février un ticket de transport unique à deux euros, et une application mobile. Objectif : permettre aux voyageurs de passer d'un réseau de bus à l'autre, de Belfort, à Montbéliard ou Héricourt, sans changer de ticket.

Cela fait des années qu'on en parle... le ticket de bus unique devient enfin réalité. Un ticket unique à deux euros est désormais en service pour les trois réseaux de bus du Nord Franche-Comté : Optymo pour Belfort, Evolity pour Montbéliard et Hériva pour Héricourt.

Une application mobile dédiée a également été lancée début février : l'application "Nord Franche Comté Mobilités", pour consulter les horaires et acheter ses titres de transport.

Les élus y voient la première étape d'un réseau de transport en commun unique entre Belfort, Montbéliard et Héricourt. Une campagne de communication doit démarrer dans les prochains jours pour faire connaître ce nouveau ticket et son application.

Une harmonisation attendue de longue date

Jusqu'ici, quand vous passiez d'un réseau à un autre, il fallait changer de ticket, comme par exemple pour aller de Châtenois-les-Forges, dans le Territoire de Belfort, à Nommay, dans le pays de Montbéliard. Il s'agit donc avant tout de simplifier la vie des usagers.

"Avec cette application, vous savez d'où vous partez et où vous allez, alors que dans le système actuel, il faut prendre un billet à tel endroit, un autre ailleurs... et enchaîner la billetterie, là ce sera un ticket unique", résume Fernand Burckhalter, maire d'Héricourt en Haute-Saône, et président du nouveau syndicat des transports à l'échelle du Pôle métropolitain.

Vers un réseau de bus unifié ?

Cette nouvelle application mobile "Nord Franche Comté Mobilités" a vocation à terme, à intégrer l'application régionale Mobigo pour plus de force et de visibilité.

"Ce ticket unique, c'est la préfiguration d'un grand système unifié de transports du Pôle métropolitain, qui permettra aux 310.000 habitants du pôle métropolitain de voyager facilement entre toutes nos agglomérations", insiste Damien Meslot, maire de Belfort et président du Pôle métropolitain.

Le Pôle Métropolitain est actuellement constitué de cinq intercommunalités (Vosges du Sud, Grand Belfort, Sud Territoire, Pays d'Héricourt et Pays de Montbéliard Agglomération) et des trois réseaux de bus distincts : Optymo, Evolity et Hériva.

