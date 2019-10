Les chutes de neige de la fin de journée avaient surpris tout le monde et la Nationale 88 dans la soirée avait piégé des centaines de voitures et de camions jusqu'au lendemain

Un an après l'épisode neigeux exceptionnel en Haute-Loire, le département revoit son plan neige

Une neige collante et glissante à souhait avait compliqué la vie des automobilistes

Cette soirée du lundi 29 octobre est sans doute restée gravée dans la mémoire des automobilistes et des routiers qui se sont retrouvés bloqués sur la Nationale 88, mais aussi sur un réseau secondaire de basse altitude alors que d'habitude ce sont plutôt les plateaux qui sont impactés.



Les bouchons étaient déjà formés dès la sortie de Saint Etienne en direction du Puy en Velay © Radio France - Yves Renaud

Résultat des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans leur voiture et elles ont dormi dans les gymnases ouverts par les préfectures ou les communes jusqu'à mille personnes en Haute-Loire et plus de 400 dans la Loire.

L’hiver n’a pas encore lancé ses premières offensives, mais la Haute Loire attend sereinement les premières chutes de neige.

Les responsables ont donc pris les devants cette année, on a installé de nouvelles caméras sur le réseau routier, amélioré les panneaux à message variable, étendu les systèmes de géolocalisation sur les chasses neige pour les diriger au bon endroit, lancé des zones de stockage supplémentaires pour les poids lourds et préparé des arrêtés de fermeture de routes plus rapides à mettre en place.



La préfecture a également revu son plan ORSEC d’hébergement d'urgence de naufragés de la route.

Enfin idée de bon sens, le département rappelle que dans une zone montagneuse comme la Haute Loire, il est prudent dès la fin du mois d’octobre d’avoir dans son coffre des équipements spéciaux, si l’on a pas encore installé ses pneus neige sur la voiture ou le camion.