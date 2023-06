"Il y a un relâchement", le préfet de la Haute-Garonne appelle à la prudence sur la route

Le préfet de la Haute-Garonne était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce jeudi 8 juin 2023. Interrogé à propos de la grève en cours des agents Tisséo , il dit vouloir apaiser la situation, en répondant à une demande de l'intersyndicale. "J'ai reçu un courrier de l'intersyndicale et je vais saisir l'inspection du travail pour voir si elle peut proposer une médiation", a-t-il expliqué.

ⓘ Publicité

ZFE : "pas de contrôles pro-actifs"

Le préfet s'est aussi exprimé sur la Zone à faibles émissions (ZFE) qui concerne depuis le 1er janvier 2023 tous les véhicules classés Crit'Air 4 et 5. Ils n'ont plus le droit de circuler à l'intérieur de la rocade toulousaine notamment. Cette interdiction devrait s'étendre aux Crit'Air 3 au 1er janvier 2024. En revanche, "il n'y a pour l'heure pas de contrôles pro-actifs", rappelle le préfet.

Pour beaucoup, les aides sont insuffisantes pour les automobilistes aux revenus modestes. "L'écologie c'est très bien, mais avant de penser à la ZFE il aurait fallu penser à un maillage de transports en commun, être pro-actif pour reprendre vos mots", a interpellé en direct Fabrice, un auditeur toulousain. "Une mission a été confiée au maire de Toulouse qui doit remettre un rapport sur le sujet, a notamment répondu Pierre-André Durand. Je ne peux pas vous dire si le dispositif va être assoupli ou adapté."

À lire aussi ZFE à Toulouse : de plus en plus de voix pour demander un report pour les Crit'air 3

"Il y aura une mobilisation très forte des forces de l'ordre"

21 personnes sont mortes sur les routes de Haute-Garonne entre janvier et fin avril 2023. "Il y a un relâchement de nos concitoyens spécialement aux beaux jours et s'agissant des deux-roues. Il y a une mobilisation très forte des forces de l'ordre qui va s'accentuer au printemps avec des mesures de contrôle significatives." En revanche, la commission départementale de sécurité routière ne se réunit plus depuis plusieurs mois, "nous sommes en train de la reconstituer", a répondu le préfet.

L'usage des drones va se multiplier

Sur les critiques visant l'utilisation de drones pendant les manifestations notamment, Pierre-André Durand répond : "L'esprit du drone c'est bien d'aider les services de police à agir et ça va se multiplier. Nous l'utilisons dans le cadre des rodéos urbains, des manifestations."