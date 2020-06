Il y aura bien plusieurs kilomètres de voies cyclables en plus ces prochaines semaines à Limoges

C'était un vœux adressé aux élus par l’association Véli Vélo lors du confinement. Il est exhaussé. Limoges Métropole et la ville se sont mis d'accord pour mettre en place environ 10 kilomètres de voies cyclables en plus. Un axe est-ouest via le centre ville. Un axe nord-sud est aussi à l'étude.

En cette période de déconfinement et alors que le coronavirus Covid-19 circule toujours, de nombreuses villes ont décidé d'augmenter leurs capacités en voies cyclables. Limoges ne va pas échapper à la règle. A la demande de l'association Véli Vélo, Limoges Métropole a travaillé à la mise en place d'environ 10 kilomètres de voies. La ville ayant joué le jeu, ce projet est devenu possible et vient d'être validé.

D'abord un axe est-ouest de Corgnac à la clinique Chénieux

Dans un premier temps, il s'agit surtout de développer un axe est-ouest. De l'avenue Albert Thomas où une trentaine de places de stationnement vont être supprimées, jusqu'au rond point de la clinique Chénieux via celui des Portes Ferrées. Différentes rues sont concernées. L'avenue Georges Pompidou, le boulevard Gambetta, la place Winston Churchill, la place d'Aine ou encore le pont et l'avenue de la Révolution.

Cet axe là est hyper intéressant

Une très bonne chose selon Philippe Exbrayat. Patron de la Fabrique du Café place d'Aine, il passe souvent par là pour aller livrer avec son triporteur. "Sur le pont c'est très dangereux. Les voitures vont très vite. Nous ne sommes pas protégés. Cet axe là est hyper intéressant. Il amène sur les bords de Vienne et sur l'autre partie de la ville. C'est hyper important" estime t-il en forme de validation.

Cet aménagement est déjà en place car il était déjà prévu à l'approche de la place d'Aine © Radio France - Jérôme Ostermann

Sachant que certains aménagements seront pour ainsi dire définitifs et peints en blanc. D'autres, peints en jaune, sous soumis à un arrêté de la ville courant jusqu'au mois de novembre. En fonction de l'usage qui en sera fait, ils seront éventuellement prolongés. De nouvelles discussions devront être engagées à ce moment là. Et ce n'est pas tout. Un axe nord-sud est aussi à l'étude. Mais cela va prendre plus de temps.

Un axe nord-sud à l'étude mais plus compliqué à mettre en place

"Un axe plus compliqué car on se heurte à l'avenue du Général Leclerc qui est assez complexe à aménager. On a encore des discussions à avoir avec la ville de Limoges car ce sont beaucoup de places de stationnement qui disparaîtraient" précise Gilles Bégout, en charge de la mobilité à Limoges Métropole.

On va faire plus d’aménagements qu'en plusieurs années

Ces avancées sont saluées par Jérôme Fraisse, le président de l'association Véli Vélo. "Cela permet de structurer et relier des petits bouts de pistes cyclables qui existaient avant. Mais qui n'étaient pas cohérents car isolés. Nous sommes vraiment satisfaits que ça arrive. Il y aura peut-être d'autres choses à concrétiser. Mais en peu de temps, on va faire plus d’aménagements qu'en plusieurs années. C'est un très bon début" selon lui.

Des kilomètres de voies cyclables en plus en autorisant le vélo sur plus de voies de bus. Mais aussi avec la création et la rénovation de bandes cyclables. Les travaux, d'un coût de 45 mille euros ont débuté ce mardi et doivent durer 3 semaines. Par ailleurs, l'agglo souhaite inciter à l'achat de vélos. Avec une aide de 150 euros maximum pour un vélo classique, et de 300 euros pour un vélo électrique. Avec une enveloppe de 50 mille euros pour financer ce dispositif cette année.