Le département souhaite aménager trois créneaux de dépassement ainsi qu'une zone à deux fois deux voies sur la départementale 357 entre Le Mans et Saint-Calais. Objectif : permettre aux voitures de doubler plus facilement sur cet axe où les camions représentent 25 % du trafic.

Sarthe, France

C'est une des routes réputées les plus pénibles du département. La D357 entre Le Mans et St Calais, portion de l'ancienne N157 reliant Orélans à Rennes, est la seule route majeure du département à ne pas être doublée par une autoroute. Conséquence : elle accueille un trafic monstre avec 12 000 véhicules en moyenne par jour, dont 4 000 camions... Avec une seule voie de circulation dans chaque sens.

Le département a donc décidé d'aménager plusieurs zones permettant notamment aux voitures de doubler les nombreux camions Une concertation publique doit être lancée dans les semaines à venir sur ce projet estimé à 8 millions d'euros et qui prévoit la création de trois zones de dépassement à 90 km/h (deux pour doubler dans le sens St Calais - Le Mans et une pour doubler dans le sens Le Mans - St Calais), et d'une section 2x2 voies à 110 km/h entre Bouloire et St Calais. Les camions, eux, resteront limités à 80 km/h.

Le détail des aménagements envisagés à consulter grâce à notre carte interactive :