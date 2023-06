"Il y aura des luttes communes contre le chantier", estime l'un des opposants historiques au Lyon-Turin

Peu à peu, les voitures garées à la sortie de La Chapelle quittent le village savoyard, ce dimanche. C'est ici, dans la vallée de la Maurienne, que les opposants au chantier du Lyon-Turin ont installé leur camp de base pour la manifestation de ce samedi. Entre 3.000 et 5.000 personnes se sont rassemblées pour dire non au projet de ligne ferroviaire qui doit relier la vallée de la Maurienne et le Val de Suse. Une ligne de fret et pour les passagers qui doit ouvrir d'ici 2032.

La manifestation est un "nouveau départ dans cette lutte contre le Lyon-Turin" estime un opposant au projet

Cette manifestation qui a tourné à l'affrontement entre certains manifestants et les forces de l'ordre a quand même été un succès estiment les opposants. "Il y a véritablement la naissance de quelque chose dans le sens où pour la première fois en Maurienne, une manifestations de cette ampleur a eu lieu", estime Philippe Delhomme, co-président de Vivre et Agir en Maurienne et qui est un des opposants historiques au projet. "Pour moi, c'est un formidable élan parce que c'est un nouveau départ dans cette lutte, et je crois que désormais, la France entière, sait ce qu'est le Lyon-Turin, poursuit l'opposant avant d'annoncer : donc à partir d'aujourd'hui il y aura des luttes communes, sans arrêt, françaises et italiennes."

Du côté des manifestants, certains ont des regrets comme Odette, une habitante d'Aussois : "Il aurait pu y avoir plus de monde mais il y a eu une telle peur." Maintenant, la question de la suite du mouvement se pose au sein des opposants. Certains se disent prêts à tenir une ZAD sur l'un des chantier du Lyon-Turin, comme à Villarodin-Bourget. "On l'avait déjà proposé, affirme Michelle, moi en tout cas je suis prête".