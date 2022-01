"Certains mettent 5 euros ou 10 euros d'essence" : en Dordogne, la flambée des prix du carburant inquiète

1,77 euros pour le SP95, 1,88 pour le SP98, 1,74 pour le gasoil... Dans cette station-service de Niversac à Saint-Laurent-sur-Manoire en Dordogne, les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés. "Quand on le dit à voix haute c'est vrai que ça fait peur", reconnaît Laurine, employée.

Il pourrait se tordre le cou, mais Cédric ne quitte pas des yeux le compteur de la pompe. "On n'a jamais eu des tarifs comme ça", souffle-t-il. Juste à côté de lui, Claude s'est limité à 30 euros ce matin. "Je ne peux plus faire le plein, financièrement ça n'est plus possible", explique-t-il. Tous les jours, il fait une centaine de kilomètres à travers le département pour son travail. "Donc en deux-trois jours il n'y a plus rien."

"1 client sur 3 nous dit que c'est trop cher"

Selon une enquête de l'INSEE publiée en 2019, 9 Périgourdins sur 10 utilisent leur voiture pour aller travailler. La semaine dernière, le prix du baril de pétrole a atteint son plus haut niveau depuis 7 ans, et le diesel a dépassé pour la première fois les 1,60 euros le litre. Alors dans un département où la voiture reste le principal moyen de se déplacer, ces hausses de prix à répétition passent mal. "Il va falloir que ça cesse à un moment, je ne sais pas comment, mais il va falloir que ça cesse", ajoute Claude.

"1 client sur 3 nous dit que c'est trop cher. Les gens sont choqués de voir ces prix-là affichés. Ils nous demandent si on ne s'est pas trompés, mais non ! Ce n'est pas nous qui fixons les prix", explique Laurine, employée de la station-service. "On a des gens qui mettent 5 euros ou 10 euros d'essence... Pas plus parce que c'est trop cher !", ajoute-t-elle.

Le gouvernement étudie de nouvelles mesures de compensation qui pourraient être apportées aux travailleurs. Mais il écarte l'hypothèse de diminuer les taxes, qui représentent la moitié du prix payé par les consommateurs, estimant qu'une telle mesure coûterait bien trop cher à l'Etat. En octobre dernier, un "chèque inflation" de 100 euros a été distribué à 38 millions de Français.