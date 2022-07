Île d'Yeu : le trafic aérien constamment en hausse à l'aérodrome

L'aérodrome de l'Île d'Yeu voit environ 50 décollages et atterrissages par jour en période estivale.

Impossible de les rater depuis la plage des Sabias ou la plage des Vieilles, les avions de tourisme défilent toute la journée à l'Île d'Yeu pendant la période estivale. "On a en moyenne 100 mouvement par jour pendant l'été", indique Jean-Philippe Auneau, le responsable de la gestion de l'aérodrome de l'Île d'Yeu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vendée (CCI). Un mouvement, cela correspond à un atterrissage ou un décollage. En cinq ans, c'est une hausse de 14% du trafic aérien qui a été constaté.

Un trafic quotidien

Selon les chiffres de la CCI de Vendée, gestionnaire de l'aérodrome, c'est un trafic plutôt journalier. La plupart des avions atterrissent le matin, se stationnent ensuite sur une des 70 places, et repartent en fin de journée. "Il est particulièrement prisé en France, du fait de son environnement idyllique au bord de l'océan et des falaises, explique Jean-Philippe Auneau. Il n'y a pas beaucoup de terrains qui peuvent proposer ce type de cadre, parce que lorsqu'on pose à l'Île d'Yeu on a l'impression de poser sur un porte-avions avec l'océan en vue partout autour."

Un aspect touristique majeur pour l'île d'un peu plus de 23km². Par exemple, il est possible de décoller de La Roche-sur-Yon pour arriver à l'Île d'Yeu en seulement 30 minutes. Mais, seulement "une population qui a les moyens" est concernée par ses trajets. "Je suis très content de voir la fréquentation de l'aérodrome, parce que c'est aussi un maillon de la chaîne du développement économique et touristique de l'Île", affirme, Jean-Philippe Auneau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un "service public"

"Cela participé également au désenclavement de l'Île, c'est là où c'est important, développe le gestionnaire. Par exemple, c'est Oya Vendée hélicoptères qui se charge du transport du courrier, des colis, des médicaments, et qui permet aussi le transport sanitaire des malades vers les hôpitaux du continent." Un enjeu majeur pour un lieu accessible principalement en bateau par des navettes.

Un aspect de loisir, mais également une fonction majeure pour les habitants. "Il y a ce rôle de service public dans la fonction d'un aérodrome", relance Jean-Philippe Auneau. En même temps, 70% des vols entre l'Île d'Yeu et le continent sont effectués du 1er avril au 30 septembre, signe que le trafic aérien attire pendant les vacances scolaires.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix