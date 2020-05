Île-de-France : une attestation employeur obligatoire dès lundi dans les transports

Pour pouvoir prendre les transports en commun ce lundi 11 mai 2020, il faudra avoir une attestation de son employeur. La ministre de la Transition, Elisabeth Borne l'a confirmé ce jeudi. Cette obligation va permettre de désengorger les métros, RER, et Transiliens aux heures de pointe.

Les Franciliens ne seront pas totalement débarrassés des attestations de déplacement avec le déconfinement.

À partir de ce lundi 11 mai 2020, les salariés d'Île-de-France devront présenter une attestation de leur employeur pour pouvoir prendre les transports en commun, confirme ce jeudi la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. "L'objectif est que la fréquentation qui est aujourd'hui de 6% reste limitée à 15%", a-t-elle expliqué. "Le télétravail restera la règle".

L'idée d'une attestation employeur en Île-de-France figure est dans une charte que France Bleu Paris a consulté. Cette charte a été signée, mercredi 6 mai par Île-de-France Mobilités, par des organisations patronales , des syndicats, la RATP et SNCF Transilien, le préfet de région, la Ville de Paris et l’association des maires d'Île-de-France.

Elle vise à fluidifier la reprise du travail pour les salariés à partir du lundi 11 mai.

Des créneaux horaires spécifiques

Sur cette attestation employeur, il faudra "spécifier des créneaux horaires", indiquait ce jeudi matin, le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. L'objectif c'est que tout le monde ne parte pas et ne rentre pas du travail en même temps de façon à pouvoir étaler les heures de pointes.

Dans le détail, des plages horaires seront proposées aux salariés par leur employeur pour désengorger les transports en commun. Ils auront le choix entre plusieurs créneaux horaires entre 5h30 et 10h30 le matin et entre 15h30 et 19h30 le soir.

Pour ceux qui voudront prendre les transports, les non travailleurs, il faudra s'armer de patience avant de pouvoir rentrer dans une rame de métro ou dans un bus. Les travailleurs devraient être prioritaires.

Il y aura des contrôles

La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, indique, dans la charte, être favorable à une amende de 135 euros en cas de non présentation de l'attestation ou de non-respect des horaires indiqués sur l'attestation.

Elle demande la validation de l'État afin de mettre en place des contrôles aux entrées des grandes gares. Elle estime qu'il faudrait 5.000 forces de sécurité pour réguler le flux des voyageurs.

Pour l'instant, aucune amende n'est à ce jour prévue. Mais les contrôleurs pourront refuser l'accès aux quais aux usagers qui ne seront pas en mesure de présenter cette feuille.