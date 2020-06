Île-de-France : après le déraillement du RER B, la RATP annonce un retour du trafic à la normale ce lundi

Après quatre jours de travaux intensifs nuit et jour, l'exploitation normale sur l'ensemble du RER B va pouvoir reprendre ce lundi matin, annonce la RATP. Un train sans voyageur avait déraillé ce mercredi 24 juin. Il avait fait une sortie de voie partielle au niveau de la gare Denfert-Rochereau dans le sud de Paris. Aucun blessé n'était à déplorer. Mais pendant quelques jours, les usagers de cette ligne ont dû prendre leur mal en patience.

La RATP a procédé "à la remise en état de toute l'infrastructure ferroviaire nécessaire à la circulation des trains en toute sécurité", annonce-t-elle. La régie autonome des transports parisiens a procédé au renouvellement de 150 mètres de rails et aiguillages de la zone touchée, entre autres. Et a procédé à des essaies de sécurité et de bon fonctionnement. Une enquête a été ouverte également pour déterminer les causes de cet incident.

À lire aussi : Paris - Ile-de-France : le détail des travaux qui vont perturber les transports en commun cet été