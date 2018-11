Ile-de-France : attention au risque de verglas dans la nuit de mardi à mercredi

Île-de-France, France

Les températures vont être glaciales dans la nuit de mardi à mercredi, comprises entre -1 degrés à paris et -3 voir -5 degrés dans le reste de la région Ile-de-France. Cette forte chute de températures couplé à un sol mouillé favorise la création de verglas, qui sera selon Méteo France accompagné de brouillards givrants.

L'appel à la prudence de la préfecture de Police

Les automobilistes sont appelés à adapter leur conduite aux conditions climatiques hivernales

Si vous devez vous déplacer :

- Soyez prudent et vigilant : réduisez votre vitesse et respectez les distances de sécurité.

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire en vous renseignant : * sur les conditions de circulation : www.bison-fute.gouv.fr [circulation nationale] et www.sytadin.fr [circulation en Ile de France]. * sur les conditions météorologiques : www.meteo.fr * sur les informations et les conseils pratiques de la Préfecture de police via le site Internet www.prefecturedepolice.fr et les réseaux sociaux : compte Twitter @prefpolice et compte Facebook Préfecture de police. * sur les informations et les conseils pratiques dans les médias, notamment les stations France bleu 107.1 pour la région Île-de-France et radio autoroutière 107.7 pour l’ensemble du réseau concédé.