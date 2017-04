Ile-de-France : Autolib' désormais accessible avec la carte Navigo

Depuis mardi, Autolib' est accessible avec la carte Navigo. Le STIF, qui gère les transports en Ile-de-France, et Autolib' ont décidé de s'associer. Plus besoin d'une carte supplémentaire, l'abonnement Autolib' pourra désormais être tout de suite intégré au Passe Navigo.

Une seule carte peut désormais être utilisée pour les transports en libre-service à Paris et en Ile-de-France. La carte Navigo servait déjà pour un abonnement Vélib'. Depuis mardi, elle sert aussi pour l'abonnement Autolib', le service d'autopartage 100% électrique. Le STIF qui gère les transports en Ile-de-France s'est associé à Autolib' pour compléter les services de la carte Navigo. Aujourd'hui, 4.000 voitures et 6.200 bornes de charge sont accessibles à Paris et dans une centaine de communes franciliennes.

J'ai voulu faire du Passe Navigo un support universel de l'intermodalité pour les Franciliens, précise Valérie Pécresse, la présidente du STIF et de la Région

Plus de 5,6 millions de personnes utilisent la carte Navigo au moins une fois par an via les différents forfaits. A partir de ce mardi, tous les abonnés pourront intégrer un abonnement Autolib' à leur carte.

"Paris et les 100 villes adhérentes au syndicat Autolib’ et Vélib’ Métrople ont souhaité offrir aux usagers des transports collectifs, la possibilité de regrouper sur un même support les abonnements Vélib’ et Autolib’", confirme Marie-Pierre de la Gontrie, présidente du syndicat Autolib’ et Vélib’ Métropole.

Autolib' et Navigo : mode d'emploi

Si vous avez déjà un abonnement Autolib', il suffit d'aller à une borne ou d'appeler le service client Autolib' pour obtenir le code qui permettra le transfert sur votre Passe Navigo.

Si vous vous abonnez pour la première fois, en vous inscrivant, vous pouvez choisir la carte Navigo comme support.

Pour avoir des renseignements sur cette offre des ambassadeurs présents aux bornes Vélib' les plus fréquentées, répondront à vos questions deux heures par jour. Vous pouvez aussi vous informer sur un site dédié.