Ile-de-France : beaucoup de routes fermées pour travaux au mois d'août

Beaucoup de fermetures de routes sont prévues au mois d'août en Ile-de-France. Avec des conditions météorologiques plus favorables et moins de circulation, l'été est la saison idéale pour réaliser des travaux. Quelles sont les routes concernées ? Toutes les précisions dans cet article.

L'été est la saison idéale pour réaliser des travaux sur les routes d'Ile-de-France. Des conditions météorologiques plus favorables, moins de circulation. Au total pendant cette période estivale, 25 chantiers sont prévus, 44 kilomètres de chaussées rénovées et 39 millions d'euros investis. Plus de la moitié des routes en travaux concerne les départements de la Grande Couronne. L'ampleur des travaux en Ile-de-France est inédite. Voici les fermetures prévues pour le mois d'août.