Ile-de-France : Cinq lignes du Noctilien renforcées

A partir de ce lundi, les lignes N22, N41, N44, N62, N63 seront renforcées. Le nombre de passage par heure est augmenté.

Jusqu’à 2 fois plus de bus la semaine et 3 fois plus de bus le week-end, la fréquence de 5 lignes de Noctilien N22, N41, N44, N62, N63 est renforcée à partir de ce lundi.

La N22, PARIS (Châtelet) - JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)

La ligne N22 dessert les communes de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.

La ligne N22 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie le Châtelet à Juvisy-sur-Orge RER.

Renfort de la fréquence de la N22 la nuit, du lundi au dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et par sens.

La N41, PARIS (Gare de l’Est) VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis - Mitry-le-Neuf RER)

La ligne N41 dessert les communes de Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Vaujours et Mitry-Mory.

La ligne N41 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare de l'Est à Villeparisis Mitry-le-Neuf.

Renfort de la fréquence de la ligne N41 la nuit :

• du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heures et par sens,

• le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et par sens.

La N44, PARIS (Gare de l’Est) - SARCELLES (Gare de Garges - Sarcelles)

La ligne N44 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare de l'Est à Garges - Sarcelles

Ligne N62, PARIS (Gare Montparnasse) - LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)

La ligne N62 dessert les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon et Le Plessis Robinson.

Renfort de la fréquence de la ligne N62 la nuit :

• du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par sens

• le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et par sens

Ligne N63 PARIS (Gare Montparnasse) - MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)

La ligne N63 dessert les communes de Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson et Massy.

La ligne N63 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare Montparnasse à Massy-Palaiseau

Renfort de la fréquence de la ligne N63 la nuit :

• du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par sens.

• le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et par sens.