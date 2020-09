Île-de-France : cinq mille vélos électriques supplémentaires pour Véligo entre septembre et octobre

Un an après son lancement, Véligo se développe. Le service de vélo électrique proposé par Île-de-France Mobilités profite de son succès et annonce une nouvelle flotte de 5.000 vélos supplémentaires petit à petit entre septembre et octobre.

Le vélo a conquis le cœur des Franciliens depuis le déconfinement. Un an après son lancement, Véligo roule sur cet engouement. Son service de vélo électrique proposé par Île-de-France Mobilités profite de son succès et annonce une nouvelle flotte de 5.000 vélos supplémentaires petit à petit entre septembre et octobre, en plus des 10.000 déjà mis en circulation après le confinement.

"Au début, mon Véligo c'était vraiment pour aller au travail et par la suite c'est devenu le moyen de transport principal. Mon employeur prend en charge la moitié de la location qui est de 40 euros", témoigne Alfio Faro sur France Bleu Paris. "C'est un long trajet parce que je fais de Bastille au Trocadéro, c'est très confortable en plus avec la batterie et la vitesse".

Les demandes explosent, si bien que Véligo a dû créer une liste d'attente. "Nous avons décidé avec Île-de-France Mobilités de pouvoir distribuer ces vélos au plus tôt pour répondre à la demande entre septembre et octobre le temps de les diffuser dans nos centres. Dès l'annonce du déconfinement, l'ensemble de la flotte a été très vite réservée et nous avons dû ouvrir une liste d'attente pour permettre à chacun de réserver sa place pour le nouveau service", explique Adeline Goge-Lefaivre, en charge du service Véligo pour l'opérateur Fluow.

Environ 40 % des clients résident à Paris, 18 % en petite couronne. Et 42 % habitent en grande couronne. Les vélos peuvent être loués six mois (renouvelable).