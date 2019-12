Ile-de-France : circulation très difficile mardi en fin d'après-midi avec plus de 350 kms de bouchons

Beaucoup de monde sur les routes d'Ile-de-France mardi en fin d'après-midi. Près de 350 kilomètres de bouchons, trois fois plus qu'une situation normale.

Vous êtes nombreux à vouloir rejoindre votre domicile ou votre lieu pour fêter le réveillon et ça se voit sur la carte de l'Ile-de-France qui est bien rouge. Près de 350 kilomètres de bouchons à 17h, c'est trois fois plus qu'une circulation dite "normale" et c'est bien au-dessus de ce que le site sytadin qualifie d'exceptionnel.