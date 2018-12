Ile-de-France : comme chaque année, les transports seront gratuits la nuit du nouvel an

Île-de-France, France

C'est devenu une tradition. Comme chaque année, les transports en commun franciliens seront gratuits toute la nuit du Nouvel An. Leur accès sera gratuit du 31 décembre 2018 à 17h, au 1er janvier 2019 à 12h, indique Ile-de-France Mobilité.

Île-de-France Mobilités vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez de votre nuit du #NouvelAn avec des #TransportsIDF gratuits et ouverts toute la nuit🕺🎉! + d'infos 👉https://t.co/ln78qWqgYzpic.twitter.com/NlZiTujsvk — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 27, 2018

Les stations des lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 resteront ouvertes. Attention toutes les stations ne seront pas desservies.

Les trains et RER circuleront uniquement dans le sens Paris-banlieue sur certaines branches et desserviront l’intégralité des gares de leur parcours. Les lignes A et B, en revanche, rouleront dans les deux sens.

carte RER et trains - Ile-de-France Mobilités

Le réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté pour cette soirée spéciale en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré (train-RER, métro) :

· les lignes de rocade N01 et N02 circuleront,

· les lignes traversantes N11 à N16 ne circuleront pas,

· les lignes partant habituellement de Châtelet sont modifiées. Ainsi, les lignes suivantes prendront leurs premiers passagers :

o N21 et N122 à Gare Montparnasse,

o N22 à Gare de Lyon,

o N23 à Gare de l’Est,

o N24 à Gare Saint-Lazare.

· deux lignes partant habituellement de la Gare de l’Est sont également modifiées : la N144 prendra ses premiers passagers à Gare de Lyon et la N145 à Gare Montparnasse.

Les modifications d’itinéraires seront précisées à bord de tous les véhicules de ces lignes.

· Le service du réseau de Seine-Saint-Denis (TRA Transdev) est prolongé :

o ligne 601 : Le Raincy - Villemomble - Montfermeil RER / Montfermeil Hôpital.

o ligne 617 : Aulnay-sous-Bois RER / Villepinte RER.