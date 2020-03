Île-de-France : derniers jours pour se faire rembourser son pass Navigo du mois de décembre

Plus que quelques jours avant la fin du remboursement du pass Navigo ! Après la grève dans les transports contre la réforme des retraites qui a touché la France et les Franciliens au mois de décembre l'année dernière, Île-de-France Mobilités avait obtenu de la RATP et de la SNCF un remboursement intégral du pass Navigo pour le mois de décembre. La plate-forme de dédommagement avait ouvert fin janvier. Et prise d'assaut, ce qui avait engendré une saturation du site, des bugs et l'impossibilité pour des usagers d'effectuer leur demande de remboursement.

"2,3 millions de dossiers ont été acceptés sur à peu près trois millions de demandes éligibles, fin de semaine dernière. Et plus d'un million et demi de versements ont été effectués (1,7)", souligne la région Île-de-France, contacté par France Bleu Paris. La présidente d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, rencontre ce mercredi les associations de voyageurs pour "discuter de dédommagements complémentaires". Les associations de voyageurs réclament un dédommagement supplémentaire pour le mois de janvier.

Pour rappel, chaque abonné peut être remboursé du montant d'un mois de Navigo, soit 75,20 euros. Les détenteurs de la carte Imagine R peuvent eux aussi être dédommagés à hauteur d'un mois d'abonnement (29,17 euros). Vous avez jusqu'au 12 mars pour faire la demande sur le site www.mondedommagementnavigo.fr

