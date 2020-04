Ile-de-France : des pistes cyclables temporaires envisagées sur le tracé du RER pour soulager certaines lignes

La remise en route des transports en commun et plus largement les déplacements qui devraient reprendre à partir du 11 mai 2020, sont un véritable casse-tête pour tous ceux qui réfléchissent au déconfinement.

En Ile-de-France, le vélo pourrait être une bonne alternative. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a indiqué dans un communiqué publié ce mercredi qu'elle souhaite lancer des pistes cyclables temporaires sur le tracé du RER. Cela permettrait de désengorger certaines lignes et d'éviter des embouteillages au moment du déconfinement, estime la Région.

Réseau RER Vélo - Région Ile-de-France (copie d'écran)

"La crise sanitaire actuelle nous oblige à repenser notre système de mobilité", souligne la présidente de la région, et "le vélo est un des outils permettant de préserver la distanciation sociale".

Des pistes cyclables provisoires marquées à la peinture jaune

"La Région vise la réalisation de plusieurs lignes provisoires très rapidement, par des aménagements souples et légers", indique le communiqué. Le marquage pourrait se faire à la peinture jaune.

Les axes prioritaires doivent permettre de soulager les lignes du RER A, B, C et D Sud et pour le métro ligne 13. Mais rien n'est encore complètement arrêté. La mise en oeuvre devrait se faire en fonction de la reprise des travaux publics.

Une solution approuvée par le Front de gauche

Le Front de gauche a salué la décision de pistes cyclables temporaires. La présidente du groupe à la Région, Céline Malaisé, estime que "la fréquentation des transports en commun doit obligatoirement être limitée à moins d'un million d'usagers pour respecter la distanciation sociale", contre cinq millions en temps normal.

Des pistes cyclables provisoire aussi à Paris

De son côté, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé le week-end dernier la création prochaine de pistes cyclables provisoires sur les tracés des lignes 1, 4 et 13.

Des boulevards parisiens provisoirement transformés en pistes cyclables © Radio France - Thierry colin

En attendant, les boulevards de la capitale seraient provisoirement transformés en pistes cyclables, avait indiqué son premier adjoint, Emmanuel Grégoire.

Le réseau RER Vélo revient sur le devant de la scène

Ce projet de pistes cyclables temporaires préfigure celui du réseau "RER V", imaginé par le Collectif Vélo Île-de-France, qui regroupe plus de 30 associations cyclistes franciliennes, précise le communiqué.

Le "RER V" du Collectif Vélo Ile-de-France, est un réseau d'infrastructures dédiées au vélo, comme celui qui existe pour les transports en commun. Une carte du "RER V" a été proposée par le collectif Vélo Ile-de-France début janvier 2020, en pleine grève dans les transports en commun contre la réforme des retraites.

Le "RER V" l'une des solutions pour régler les problèmes de transports en Ile-de-France

Au moment des grève de début 2020, beaucoup avait redécouvert les déplacements à vélo. La fréquentation des pistes cyclables parisiennes avait plus que doublé. Le Collectif Vélo en avait profité pour exposer son projet phare, en réflexion depuis plus d'un an : le "RER Vélo" qui comprend 650 kilomètres de pistes cyclables.

La Région s'engage à le financer à 60%, et est prête à mobiliser jusqu'à 300 millions d'euros.