Ile-de-France : des taxis volants pour les JO de 2024

La Région Ile-de-France, la RATP et ADP ont annoncé mercredi le lancement d'une filière mobilité aérienne urbaine. Les premiers tests seront menés sur l'aérodrome de Pontoise en 2021.

Le Volocity, taxi volant électrique peut transporter deux passagers et des bagages

Bientôt des taxis volants dans le ciel francilien. Ce scénario de science-fiction va devenir réalité. Des tests grandeur nature seront menés dès l'an prochain à l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, a annoncé mercredi Valérie Pécresse. La présidente de la région s'est rendu sur place pour lancer officiellement la "filière mobilité aérienne urbaine en Ile-de-France", en partenariat avec la RATP et Aéroports de Paris (ADP).

L'aérodrome de Pontoise va être aménagé pour recevoir des "véhicules électriques à décollage vertical". Ces nouveaux engins, à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère, sont spécialement conçus pour parcourir de petites distances au-dessus des grandes villes. Le modèle présenté mercredi par le contructeur allemand Volocopter, peut transporter deux passagers et des bagages. Des vols ont déjà été effectués à Dubaï, Singapour et Helsinki.

Les aménagements nécessaires seront effectués au permier semestre 2021, du côté piste, puis du côté des espaces d'embarquement à l'intérieur des bâtiments. Les premiers tests de décollage et d'atterrissage auront lieu à partir de juin 2021. "Il s'agit d'une zone de test inédite en Europe", souligne Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP.

Volocopter de son côté compte ouvrir des lignes commerciales de taxis aériens dans les deux ou trois prochaines années.