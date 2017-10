Ile-de-France: grosses perturbations sur le RER B au moins jusqu'à jeudi

Le trafic du RER B est perturbé aux heures de pointe au moins jusqu'à jeudi, indiquent la RATP et la SNCF qui exploitent conjointement la ligne. Le RER B est victime d'une avarie électrique sur un transformateur à Drancy (Seine-Saint-Denis).

Attention si vous voyagez sur la ligne B du RER. La circulation est fortement perturbée sur cette ligne à cause d'une avarie électrique sur un transformateur à Drancy (Seine-Saint-Denis). La RATP et la SNCF, qui sont les deux exploitants de cette ligne, indiquent que les perturbations aux heures de pointe devraient durer au moins jusqu'à jeudi.

La RATP et la SNCF prévoient, 3 trains sur 5 sur la partie nord (Gare du Nord – Roissy/Mitry) et 4 trains sur 5 sur la partie sud (Gare du Nord - Robin/Saint-Rémy-lès-Chevreuse) aux heures de pointe. Sans ce transformateur, la circulation est limitée à 12 trains par heure et par sens ce qui correspond à l'offre aux heures creuses, précise Denis Masure, le directeur de la ligne.