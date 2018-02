A partir du mois de mars une expérimentation va être lancée sur 11 lignes de bus en Seine-Saint-Denis et en Seine-Marne pour permettre aux voyageurs, le soir, de descendre où ils le souhaitent.

Île-de-France, France

C'est une première en Ile-de-France. L'expérimentation de l'arrêt à la demande dans les bus devrait être voté mercredi par le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, le syndicat des transports en Ile-de-France.

Ce test de six mois sera mené à partir de mars sur deux réseaux de bus : Melibus en Seine-et-Marne et TRA en Seine-Saint-Denis. Le principe est simple : à partir de 22h00 et jusqu'à la fin de service, les voyageurs peuvent demander au chauffeur de les déposer entre deux arrêts. Il suffit de le prévenir à l'avance.

Augmenter la sécurité

L'objectif, selon Ile-de-France Mobilités, est de renforcer le "sentiment de sécurité" des passagers, et notamment des femmes, en réduisant le temps de marche une fois sorti du bus.

L'expérimentation doit permettre d'évaluer l'impact du dispositif, notamment sur les temps de parcours. Si elle est concluante, le service pourrait être expérimenté sur d'autres lignes indique le syndicat des transports francilien.

L'arrêt à la demande existe déjà à Nantes depuis novembre 2015 et est testé à Bordeaux depuis novembre 2016.

Test sur 11 lignes de bus

Les lignes du réseau Mélibus (77) concernées :

A : Rubelles -Dammarie les Lys

C : Gare de Melun - Vaux-le-Pénil

DL : Gare de Melun - Gare de Melun Melun

E : Melun - Dammarie les Lys Melun, Dammarie les Lys

F : Melun - Le Mée sur Seine

H Melun (uniquement le dimanche) : Gare de Melun - Gare de Melun

H Dammarie (uniquement le dimanche) : Gare de Melun - Gare de Melun

Les lignes du réseau TRA (93) concernées :