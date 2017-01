Ile-de-France : la circulation différenciée n'est pas reconduite jeudi

Le pic de pollution est terminé. La préfecture de police a décidé mercredi soir de mettre fin à la circulation différenciée. Retour à la normale à Paris en petite couronne dès jeudi matin.

C'est la fin du pic de pollution en Ile-de-France. AirParif prévoit un niveau bas pour jeudi. La préfecture de police a donc décidé mercredi soir de mettre fin à la circulation différenciée.

La circulation différenciée n'autorisait pas les véhicules non classés et de classe 5 (Crit'Air) à circuler à Paris et en petite couronne, A86 non comprise, de 5h30 à minuit. Soixante-douze communes étaient concernées par ce dispositif.

Tout rentre donc dans l'ordre mercredi à minuit.

Pas d'alerte pollution jeudi

Ce mercredi, les capteurs d'Airparif montraient déjà que la pollution était en baisse avec toutefois un "niveau d'information" pour les particules fines. Jeudi, les prévisions sont optimistes. Il de devrait pas y avoir d'alerte pollution à Paris et en Ile-de-France.