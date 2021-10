Île-de-France : la fin de la vente des carnets de tickets de métro commence jeudi

La fin d'une époque pour les usagers du métro parisien ? A partir de jeudi, les carnets de dix tickets vont progressivement être retirés de la vente. Ils ne seront plus disponibles dans aucun guichet et automate en mars 2022.

Vous en retrouvez certainement au fond des poches de votre veste ou dans votre sac, mais bientôt ce sera de l'histoire ancienne. A partir de jeudi, les carnets de tickets papiers sont progressivement retirés de la vente en Île de France. D'abord dans une centaine de stations ce 14 octobre, 176 de plus en janvier, et définitivement à tous les guichets et sur tous les automates en mars 2022. Le billet papier ne sera en mars prochain plus accessible qu'au guichet et à l'unité seulement au prix de deux euros.

60% des tickets vendus chaque année sont en papier

Si le ticket en carton ne disparaît pas totalement, notamment pour voyager en banlieue, il va quand même falloir pour les voyageurs utiliser les autres alternatives que proposent le réseau RATP. Plusieurs solutions sont possibles pour les usagers. D'abord pour ceux qui prennent souvent les transports en commun, Île-de-France Mobilités propose la carte Liberté+. Elle est validée à chaque passage, puis l'utilisateur est prélevé directement sur son compte bancaire le mois suivant. Autre solution : il existe aussi le pass Navigo easy. C'est une carte à deux euros qui se recharge avec des carnets de tickets dématérialisés. Enfin pour les trajets en bus, il est possible d'acheter un ticket par SMS. Malgré ces alternatives déjà mises en place, encore 60% des tickets vendus cette tannée sont en papier.

Après mars 2022, les tickets papier seront toujours disponibles à la vente seulement à l'unité dans les guichets, au prix de deux euros.