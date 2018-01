La RATP et Ile-de-France Mobilités, qui gère les transports de notre région, annoncent ce mercredi le lancement du plus important appel d'offres d'Europe pour l’achat de bus électriques. La première commande sera de 250 bus puis de 750 véhicules. La RATP veut un parc bus 100% propre d'ici 2025.

Paris, Île-de-France, France

La RATP renouvelle son parc bus et elle mise sur les bus électriques. Avec un parc bus 100% propre d'ici 2025, Paris et de la Région Ile-de-France deviendraient une référence mondiale du transport public urbain routier très peu polluant. A terme, la RATP veut 2/3 de bus électriques et 1/3 de bus au biogaz.

Ile-de-France Mobilités et la RATP vient de lancer le premier appel d’offres pour l’achat de bus électriques. L'annonce a été faite ce mercredi. Ce marché, d’une durée de deux ans, représente une première commande ferme de 250 bus pour arriver au final à 1000 bus. Le montant du financement, qui est partagé, est de 400 millions d'euros.

La RATP veut devenir "un acteur incontournable de la transition énergétique dans le secteur du transport public" indique, dans un communiqué, Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale de la RATP.

"C’est un enjeu de santé publique et un enjeu industriel majeur en ligne avec notre volonté de faire de l’Île-de-France une métropole attractive et écologique", ajoute Valérie Pécresse, la présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités

La RATP demande des bus électriques standards de 12 mètres. Les premières livraisons liées à cet appel d’offres devraient avoir lieu fin 2020. La flotte RATP, composée de 4700 bus, comprend d’ores et déjà 800 bus hybrides, 140 bus bioGNV et 74 bus électriques.