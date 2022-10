Ile-de-France : la RATP va modérer sa consommation électrique en cas de pics

Le groupe RATP qui gère les transports en commun franciliens a signé la Charte EcoWatt le 11 octobre, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à modérer sa consommation d'électricité pendant les pics de consommation EcoWatt rouge. La couleur rouge de ce signal est activée par RTE (Réseau de Transport d'Electricité) quand il n'y a pas assez d'électricité pour couvrir tous les besoins en France. Limiter sa consommation doit donc permettre d'éviter d'éventuelles coupures cet hiver.

En cas de pics de consommation électrique, la RATP évitera le plus possible de charger ses 500 bus électriques entre 8 et 13 heures et entre 18 et 20 heures. Elle reportera donc la charge de ces véhicules, comme ceux de service, sur d'autres créneaux horaires.

Le groupe de transports prévoit aussi d'éteindre le millier d'écrans publicitaires numériques dans les gares et stations les jours EcoWatt rouge. En période de tension, deux ou trois jours avant l'alerte rouge, la RATP diffusera les messages de RTE et de l'ADEME (Agence de l'Environnement) sur ces écrans publicitaires, incitant à limiter sa consommation d'énergie. Sur son site et ses réseaux sociaux, elle se fera aussi le relais des signaux d'alerte auprès de ses clients lors des jours EcoWatt rouge.

Mieux sensibiliser ses employés aux éco-gestes

Au sein de ses locaux, la RATP va aussi renforcer, lors des pics de consommation, les éco-gestes. Elle va limiter l'utilisation des écrans d'information dans les bâtiments, encourager l'utilisation des escaliers au lieu des ascenseurs, communiquer aussi sur les bonnes pratiques en cas d'alerte rouge (réduire l'usage de doubles écrans, éviter de recharger son PC portable sur les heures de pointe, etc.).