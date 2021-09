Depuis le 30 août, la vitesse est limitée à 30 kilomètres/heure, dans tout Paris. C'est la volonté de la mairie, qui veut réduire la pollution et la place de la voiture. Dans le même temps, une des sociétés qui conçoit des GPS constate une baisse de la vitesse et du trafic, dans la zone étudiée.

Île-de-France : la vitesse moyenne et le trafic sont en baisse dans Paris et aux alentours

Les 50 kilomètres/heure : depuis le 30 août, c'est du passé. C'était la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle souhaitait réduire la pollution et la place de la voiture dans la Capitale. À l'exception de quelques zones, toute la ville est soumise à cette règle. Depuis l'entrée en vigueur de la limitation, la vitesse moyenne et le trafic sont à la baisse. C'est ce qu'indique Coyote. La société fabriquant des GPS a étudié les données de ses utilisateurs, à Paris et dans quelques zones aux alentours.

Moins vite dans Paris et ses environs

Pour tirer ce constat, Coyote compare les quinze premiers jours de septembre 2020 et les quinze premiers jours de septembre 2021. Il ressort, selon le fabricant, que la vitesse moyenne sur ces périodes a baissé "d'1 kilomètre/heure". Le constructeur d'appareils d'aide à la conduite précise toutefois qu'on ne peut faire de lien absolu, entre cette baisse et l'instauration de la limite des 30 kilomètres/heure dans Paris. Cela peut aussi être dû aux travaux, nombreux dans Paris et sa proche banlieue.

La circulation en baisse

Coyote constate aussi que le trafic baisse dans ces zones. Le fabricant relève une réduction de "4%" du trafic. Ici encore, la société insiste sur le fait que ce chiffre est purement factuel. Impossible, pour le moment en tout cas selon Coyote, de lier cette baisse à cette obligation des 30 kilomètres/heure dans Paris.

Pas de lien, mais pour l'heure, ces deux chiffres vont en tout cas dans le sens de la Ville de Paris.