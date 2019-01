Ile-de-France : le passe Navigo annuel à demi-tarif pour tous les plus de 65 ans

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé lundi la mise en place d'un passe Navigo à demi-tarif pour les seniors. Tous les Franciliens de plus de 65 ans y auront droit quel que soit leur niveau de revenus. Le lancement est prévu avant la fin de l'année 2019.

Un passe Navigo à demi-tarif pour tous les retraités Franciliens quel que soit leur niveau de revenus va être mis en place d'ici la fin de l'année 2019. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, l'a annoncé lundi.

"Aujourd'hui les Franciliens de plus de 65 ans payant des impôts sont les grands oubliés de la tarification des transports en commun. Ils n'ont droit à rien", a affirmé Valérie Pécresse au cours des vœux d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité régionale des transports qu'elle préside.

Elle a indiqué qu'elle voulait, avec cette mesure, "mettre fin à cette injustice tarifaire" et rendre du pouvoir d'achat aux Franciliens. Près de 120.000 personnes sont concernées.

Le coût de cette mesure a été chiffré à 40 millions d'euros par an.

Un forfait qui pourra être suspendu par l'abonné

Ce passe Navigo annuel à demi-tarif pour les seniors pourra être "suspendu facilement en cas de non utilisation prolongée", a promis Ile-de-France Mobilités (IDFM). Il est là pour compléter la tarification sociale Améthyste qui est financée par les départements. Près de 265.000 seniors non imposables, handicapés et anciens combattants, qui habitent la région, en profitent déjà.

Un premier pas vers la gratuité selon l'opposition

"Après avoir refusé trois fois en six mois de mettre en place cette mesure proposée par notre groupe, Valérie Pécresse semble revenue à la raison", a souligné lundi soir dans un communiqué le groupe socialiste, écologiste et progressiste (Ensemble, l'Ile-de-France ) au Conseil régional d'Ile-de-France.

"Nous demandions depuis plusieurs années la mise en place d'une tarification pour les retraités", a indiqué dans un autre communiqué le groupe Front de Gauche. "Nous espérons donc que Valérie Pécresse tiendra sa promesse, mais nous proposons d'aller plus loin : pas après pas avancer vers la gratuité des transports en commun".

La gratuité à Paris pour les seniors les plus démunis

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a déjà fait voter en mars 2018 la gratuité du passe Navigo pour les Parisiens de plus de 65 ans et les adultes handicapés, sous conditions de ressources. Ce tarif est disponible depuis le mois de juin 2018. La Mairie avait estimé le coût de cette mesure à 12 millions d'euros par an que la ville verse à IDFM.