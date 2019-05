Ile-de-France : le réseau de bus Phébus se réorganise

Ile-de-France Mobilités et Versailles Grand Parc réorganisent une grande partie des lignes de bus du réseau Phébus pour Versailles, Le Chesnay-Rocquencourt, La Celle-Saint-Cloud et Viroflay. Cette nouvelle organisation sera mise en place à partir du 26 août 2019.

Il y aura plus de bus le soir tard.

Île-de-France, France

Cela faisait 40 ans que le réseau de bus Phébus qui dessert Versailles, Le Chesnay-Rocquencourt, La Celle-Saint-Cloud et Viroflay n'avait pas bougé. Pour répondre au changement de vie des Franciliens et aux nouveaux quartiers des communes, Ile-de-France Mobilités et Versailles Grand Parc ont décidé de mettre en place une nouvelle organisation qui sera effective le 26 août 2019. Son coût global est de 2,36 millions d'euros.

En parallèle, la nouvelle gare routière du pôle d’échanges multimodal de Versailles-Chantiers va aussi ouvrir. Elle doit permettre d'améliorer les trajets en correspondances entre le bus et le train et la circulation près de la gare. Elle se situera à proximité du Hall 2 et accueillera 9 lignes dont 7 en terminus.

Pour vous informer sur ces changement, il y a des affiches, des agents dans les gares mais aussi un site internet dédié qui ouvrira le 20 mai : phebus2019.fr

Une nouvelle signalétique et de nouveaux itinéraires

Fini les lettres pour les lignes A, B, C, D. Elles sont remplacées par les chiffres 1, 2, 3, 4. Il y aura plus de bus en soirée et le week-end et de nouveaux itinéraires.

Les bus passeront plus souvent à l’Hôpital Mignot, à l’Université ou au centre commercial Parly 2. Les terminus en centre ville seront moins nombreux pour limiter les nuisances pour les riverains.

Plusieurs liaisons vers les gares seront améliorées. Il y aura 40% de trajets en plus pour la gare de La Celle-Saint-Cloud. La gare de Montreuil sera mieux desservie grâce à 4 lignes de bus. La gare de Versailles-Chantiers desservira la Zone d’Activités de Satory Ouest, avec un bus toutes les 12 minutes en heure de pointe.

Des écrans indiqueront les départs des bus. Grâce à un système de QR codes, l’information en temps réel sera généralisée à tous les arrêts Phébus, en particulier ceux non équipés d’écrans.

Plus de bus le soir, le week end et pendant les vacances

Ce nouveau réseau s’articulera autour de 3 lignes principales qui circuleront du 5h30 à 1h00 voire 2h00 du matin. Il y aura un bus toutes les 5-6 minutes en heure de pointe. Cette nouvelle amplitude répond aux besoins de ceux qui travaillent avec des horaires décalés mais aussi à ceux qui ont l'habitude de sortir le soir et qui prennent les derniers trains. Ces 3 lignes seront utilisées par 70% des usagers du réseau.

Les lignes Phébus seront aussi plus constantes tout au long de l’année. Il y aura plus de trajets pendant les vacances scolaires, le samedi et le dimanche.