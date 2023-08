Île-de-France : le trafic du tramway T2 interrompu à cause de vols de câble et d'une rupture de caténaire

Le trafic du tramway T2 est interrompu à cause de vols de câble et d'une rupture de caténaire

Le trafic du tramway T2 est interrompu entre La Défense et Issy Val de Seine ce mercredi, à cause de deux incidents se sont produits sur la ligne. Un vol de câbles interrompt le trafic entre Suresnes et Issy Val de Seine, et la RATP n'est pas en mesure d'estimer quand le trafic pourra reprendre.

Entre La Défense et Suresnes, une branche est tombée sur la caténaire et les équipes techniques de la RATP sont mobilisés. Le trafic devrait reprendre vers 15h et des bus de substitution ont été mis en place pour les voyageurs.