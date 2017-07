Ile-de-France : les Franciliens ont choisi le motif des sièges de leurs transports en commun

Dès l'automne 2017, le motif du tissu qui habillera les sièges des transports en commun d'Ile-de-France sera le même pour les trains, le métro, le tram et les bus. Ce sont les Franciliens qui ont choisi ce dessin qui symbolise les lignes du réseau de transports d'Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités a choisi d'associer les Franciliens au choix du motif du tissu des sièges des transports en commun d'Ile-de-France. Tous les transports en commun de notre région, trains, métro, tram et bus, auront le même motif mais seront aussi désormais habillés du même tissu. Le motif unique permet "d'harmoniser l'identité régionale", indique le STIF qui gère les transports franciliens. Le nouveau tissu recyclable est plus résistant à l'usure, il se nettoie plus facilement et il se répare plus rapidement. Économiquement, cette grosse commande d'un tissu unique va permettre de faire diminuer les coûts.

Le motif du nouveau tissu a été choisi par les Franciliens

Les Francilien avaient le choix entre quatre motifs. Celui qui a été retenu symbolise les lignes du réseau de transport. Il décorera tous les sièges à partir de l'automne 2017. Les couleurs changeront selon le mode de transport mais le motif qui symbolise les lignes du réseau de transport de la région restera le même.

Les couleurs pourront changer mais le motif restera le même partout. - STIF

Près de 70.000 personnes ont participé à la consultation

La consultation des Franciliens pour choisir ce nouveau tissu a eu lieu sur internet du 26 juin au 5 juillet 2017. C'est le design B qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages (43%).