Ile-de-France : les informations sur les difficultés du week-end sur les routes et dans les transports en commun

Une manifestation des motards en colère à Paris, des travaux sur un tronçon du RER C. Retrouvez toutes les infos pratiques et écoutez France Bleu Paris !

Samedi Manifestation des motards en colère début à 14 h 00 sur l'esplanade du château de Vincennes avant de remonter sur le périphérique intérieur. La fin de la manifestation est prévue place d’Iéna dans le 7e arrondissement.

Dernier jour du salon EQUIP AUTO Paris porte de Versailles. Des difficultés sur le périphérique Porte de Versailles sont attendues.

Dimanche : Le « Bike and Run » de Paris, les quais dans le 15 e et 16 e sont fermés à la circulation. Sur les berges de la Seine parcours de 10 kilomètres ou 20 kilomètres à travers les plus grands monuments de Paris. Le départ sera donné au pied la tour Eiffel.

carte des fermetures liées à la Bike and Run - Préfecture de Police

Les chantiers sur les routes d'Ile-de-France à consulter sur ce lien : http://www.sytadin.fr/sys/chantiers\_carte.jsp.htm

Dans les transports en commun

Métro Ligne 4 station Réaumur Sebastopol fermée jusqu’au 26/11

Metro ligne 12 station Trinité d’Estienne d’Orves fermée jusqu’au 30/11

RER C trafic interrompu samedi et dimanche entre St Quentin et Musée d’Orsay et entre Versailles Rive Gauche et Invalide. Bus de substitution.

Lundi 21 octobre 2017 :

Trafic interrompu sur le RER A entre Cergy le haut/Poissy Nanterre préfecture en raison de travaux de maintenance sur les voies.