Ile-de-France : les perturbations prévues dans les transports pour la journée d'action contre les retraites

Une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites est prévue ce mercredi à Paris et en Ile-de-France. Voici les perturbations annoncées par la SNCF et la RATP dans notre région. Elles sont plutôt faibles.

Les opposants à la réforme des retraites les plus résolus ne désarment pas. Pour montrer qu'ils ne lâchent pas, les syndicats hostiles au projet ont décidé d'organiser trois jours d'actions.

Cela commence ce mercredi par une journée interprofessionnelle de mobilisation. Elle a lieu la veille du lancement de la conférence de financement du projet de réforme.

Quelles perturbations sont annoncées dans les transports ?

A la RATP, la patronne de la régie a déjà indiqué que le trafic dans le métro devrait être "quasi normal" ce mercredi. Elle a précisé ce mardi que le niveau de déclaration de grève était très bas par rapport aux journées d'action précédentes.

A la SNCF, en Ile-de-France, les Transiliens seront peu perturbés. Comptez 4 trains sur 5 mercredi.

Les RER - SNCF

Pour les Transiliens - SNCF

Pour les tram : service normal pur le T11 et une rame toutes les 12 minutes pour le T4.

A quoi s'attendre sur les routes

Cela dépendra du niveau d'inquiétude de ceux qui ont besoin de se déplacer. Tous ceux qui auront peur de ne pas avoir un métro, un RER ou un train pour se déplacer ce mercredi matin ou soir risquent de décider de prendre leur voiture. Dans ce cas, il pourrait bien y avoir plus d'embouteillages que d'habitude.

Un conseil : regardez, sur les sites de la RATP et de la SNCF, les prévisions de trafic pour mercredi. Et si vous décidez de prendre votre voiture partez le plus tôt possible pour éviter les bouchons.

Pensez aussi à écouter France Bleu Paris (107.1). Dès 6h00 mercredi, comme tous les matins, nous vous aidons à circuler et nous vous donnons toutes les infos utiles pour éviter de vous faire piéger dans les embouteillages.

Le coût de la grève

La RATP vient de connaître un mouvement de grève de plus de 50 jours et la circulation a été profondément perturbée. Si, selon la régie, les comptes restent dans le vert "grâce à une saine gestion" durant l'année, la grève a quand même coûté près de 200 millions d'euros à l'entreprise.

Des usagers bientôt remboursés

Le site internet mondedommagementnavigo.com qui va permettre aux usagers de demander le remboursement de leur abonnement pour le mois de décembre sera activé d'ici la fin de la semaine.

Attention aux escrocs, seul le site indiqué plus haut est certifié pour ce remboursement.

Pour la suite, la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, n'envisage pas pour l'instant le remboursement du mois de janvier 2020. Elle assure que depuis le 13 janvier, le service minimum est assuré sur tous les réseaux y compris le métro.