Île-de-France : les rames de la future ligne 18 du métro dévoilées

Le métro se modernise. Île-de-France Mobilités, la Société du Grand Paris et Alstom ont dévoilé le design du matériel roulant de la future ligne 18 du métro francilien. Ce métro automatique de dernière génération doit allier capacité, confort, rapidité et fiabilité.

Les futures rames comportent trois voitures longues de 47 mètres. Elles peuvent transporter jusqu'à 350 passagers et sont accessibles à tous, l'accès à la rame se faisant de plain-pied par trois larges portes sur chacune des voitures. Les couloirs et les espaces ont été élargis. Plus de soufflets entre deux rames mais un espace désormais rigide.

Les personnes à mobilités réduites ont des places réservées et des espaces sont dédiés aux fauteuils roulants, Un code couleur est également mis en place puisque les places prioritaires sont facilement repérables grâce à leur couleur rouge. Des espaces mixtes, pour les voyageurs avec bagages et poussettes ont été créés en voiture centrale notamment en prévision de la desserte de l'aéroport d'Orly.

Un espace dédié aux fauteuils roulants spécialement aménagé - ALSTOM SA 2023

Un métro connecté

Ces nouvelles rames sont totalement connectées. Elles disposent d'une connexion internet, de prises USB, et d'écrans d'informations dynamiques. Pour renforcer le confort pendant le voyage, chaque voiture est équipée de systèmes performants de ventilation, climatisation, et chauffage.

L'éclairage a été spécialement étudié pour s'adapter aux différents moments de la journée et au rythme biologique des voyageurs. La sécurité a été renforcée. Chaque rame dispose d'un éclairage lumineux spécifique pour l'accès et d'un dispositif de vidéoprotection.

Une silhouette modernisée

Une consultation en ligne auprès des Franciliens en 2021 a permis de définir le design extérieur de ce métro nouvelle génération. Les votants ont retenu celui qui est déjà utilisé sur la ligne 14, avec un large pare-brise qui offre une vue panoramique à l'avant et à l'arrière du métro.

Un espace intérieur repensé avec les fauteuils prioritaires en rouge - ALSTOM SA 2023

La première phase de la ligne 18 du métro doit être mise en service en 2026 entre CEA Saint Aubin et Massy Palaiseau, avant une prolongation jusqu'à l'aéroport d'Orly en 2027. L'ouverture totale de la ligne sera en 2030 avec la dernière phase des travaux entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers.

La ligne, d'une longueur de 35km, va comprendre 10 nouvelles gares avec un tracé mixte, souterrain pour la majeure partie, et aérien sur 13km. Grâce à une vitesse de pointe à 100km/h, et avec un intervalle réduit à 85 secondes entre les trains en heure de pointe, les 100 000 voyageurs quotidiens pourront aller de Versailles Chantiers à l'aéroport d'Orly en seulement 33 minutes.