Ile-de-France : les RER B et D très perturbés ce mercredi matin à cause d'un problème de signalisation

Un incident de signalisation à la Gare du Nord perturbe les lignes B et D du RER ce mercredi matin à Paris et en Ile-de-France. Des trains sont ralentis, d'autres sont supprimés.

C'est la galère pour ceux qui ont besoin de prendre le RER B ou D pour se déplacer à Paris et en Ile-de-France ce mercredi matin. Un incident de signalisation à la Gare du Nord perturbe ces deux lignes de RER.

Des trains sont retardés, d'autres sont supprimés. Les usagers réagissent sur les réseaux sociaux.

Le RER D est surtout ralenti entre Creil et Melun et Creil et Corbeil Essonne.

Pour le RER B la SNCF vous conseille si vous vous déplacez dans Paris de prendre la ligne 4 du métro qui dessert les stations Châtelet et Denfert-Rochereau.