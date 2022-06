Ile-de-France : les très gros travaux d'été dans les transports

"Cet été les travaux sont partout car ils sont pour tous". C'est le titre de la campagne de communication lancée ce mardi par Ile-de-France Mobilité (IDFM) pour avertir les usagers des grands travaux d'été sur les réseaux des transports en commun. Le ton est donné…

En effet, comme chaque année pendant la période plus calme de l'été, des travaux de rénovation et d'amélioration des lignes, des matériels roulants sont programmés par Ile de France Mobilité, la RATP et la SNCF. En 2022, la campagne est particulièrement importante. Près de 4,8 milliards d'euros sont ainsi investis sur le réseau francilien, partagés entre les deux opérateurs. "Un budget exceptionnel pour transformer les transports en commun et répondre à l'urgence de la transition écologique", se félicite Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'IDFM.

Retrouvez l'ensemble des lignes impactées par les travaux d'été. - IDFM

Un gros programme et de nombreuses coupures qui vont fortement impacter les usagers même si, rassure IDFM, une grande campagne d'information voyageur est prévue. 500 agents supplémentaires, en gilet, vont notamment sillonner le terrain pour répondre aux questions tout l'été. Des trajets de substitution également ont été pensés. 250 conducteurs supplémentaires sont ainsi mobilisés à la RATP pour des itinéraires bis en bus quand les lignes de RER ou de métro seront interrompues.

Les détails des fermetures

Concrètement 5 lignes de RER, 6 lignes de train, 7 lignes de métro et 2 lignes de tramway seront touchées par ces travaux d'été.

Une fermeture remarquée concernera la ligne A du RER à l'ouest, entre Auber et La Défense, du 13 au 19 août inclus. Cette même ligne sera en outre fermée certains week-ends de l'été entre Nanterre, Cergy et Poissy.

Les travaux sur le RER A pendant l'été 2022. - IDFM

Sur le RER B, l'accès à l'aéroport de Roissy sera compliqué les week-ends des 2-3 juillet et des 13-15 août avec la fermeture de la ligne au nord de Paris. Au sud, divers tronçons de la ligne B vont être fermés à des dates variables, avec en particulier une coupure des à Massy-Palaiseau du 16 juillet au 18 août pour laisser la place aux travaux des ponts de Chartres et de Gallardon suspendus après un accident mortel de chantier l'été dernier.

Autres ligne de RER affectée, la C, fermée du 15 juillet au 20 août entre Musée d'Orsay d'un côté, Pontoise, Versailles-Rive Gauche et Saint-Quentin-en-Yvelines de l'autre, ainsi qu'entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau.

Les RER D et E seront aussi perturbés, avec notamment une fermeture entre Gare de l'Est et Haussmann-Saint-Lazare du 18 juillet au 22 août pour le E.

Les trains Transilien et les lignes de métro

Les travaux d'été toucheront également les trains de banlieue H, K, J, L, N et P. Les J et N seront en particulier fermés du 2 juillet au 28 août de Mantes-la-Jolie à Epône et Plaisir, et la H de Pontoise à Creil du 6 au 21 août.

Côté métro, les principaux chantiers concerneront la ligne 10, fermée entre Duroc et Boulogne du 27 juin au 3 juillet et la 14, fermée entre Châtelet et Olympiades du 31 juillet à midi au 20 août inclus. D'autres travaux toucheront à des degrés divers les lignes 2, 3, 4, 11 et 13.

Les travaux sur la ligne 14 pendant l'été 2022. - IDFM

La ligne de tram T1 sera fermée entre Asnières et Hôpital Delafontaine du 20 juin au 31 août, et en plus jusqu'à La Courneuve du 13 juillet au 24 août. La T8 sera pour sa part interrompue à Saint-Denis du 22 juin au 6 juillet et du 28 au 30 juillet.